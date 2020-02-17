Военный конвой США вошел в Сирию

Американский конвой прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Аl Masdar News.

Как отмечается, прибыли минимум 55 транспортных средств.

На прошлой неделе силы Асада захватили контроль над стратегической автомагистрали М5, что'объединяет столицу Дамаск с городом Алеппо, бывшим экономическим центром страны.

Напомним, сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в сирийской провинции Идлиб было сбит военный вертолет Ми-8 армии режима Асада. Вертолет был сбит вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля, когда он направлялся из Алеппо к линии фронта.

По данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступление на провинцию сил режима Асада.