В Сирии сбили еще один военный вертолет режима Асада

Иллюстративное фото (wikimedia by Andrew Butko)

Происшествие произошло в провинции Идлиб

На северо-западе Сирии в пятницу, 14 февраля, сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По данным турецкого агентства, вертолет правительственных сил был сбит в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта, в то время как там шли бои. Пилот погиб.

Кроме того, после сообщения об уничтожении вертолета Ми-8, на военный аэродром Хама вернулся истребитель режима Асада. Это уже второй уничтоженный вертолет правительственных сил за последние несколько дней.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 февраля в сирийской провинции Идлиб оппозиционные силы сбили вертолет Ми-8 режима Башара Асада. Военный вертолет упал на юг от города Идлиб. В результате аварии пилот погиб.

Также РБК-Украина писало, что начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово бегут в Турцию из-за наступления на провинцию правительственных сил, поддерживаемых Российской Федерацией.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал сирийского президента Асада и Кремль прекратить удары по мирным жителям провинции Идлиб.