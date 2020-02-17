Військовий конвой США увійшов у Сирію

Американський конвой прибув з Іраку до провінції Аль-Хасака на північному сході Сирії. Про це повідомляє Аl Masdar News.

Як зазначається, прибули щонайменше 55 транспортних засобів.

Минулого тижня сили Асада захопили контроль над стратегічною автомагістраллю М5, що з'єднує столицю Дамаск з містом Алеппо, колишнім економічним центром країни.

Нагадаємо, сирійські урядові сили за підтримки російської авіації, почали наступ на північному заході країни проти останнього великого осередку повстанців і захопили 13 сіл та малих містечок у провінції Ідліб на півночі Сирії.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого у сирійській провінції Ідліб було збито військовий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Вертоліт було збито поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля, коли він прямував з Алеппо до лінії фронту.

За даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої домівки через наступ на провінцію сил режиму Асада.