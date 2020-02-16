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Армия Асада захватила десятки населенных пунктов в Идлибе

Новости » В мире     16.02.2020 - 23:43
Армия Асада захватила десятки населенных пунктов в Идлибе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Армия Асада продолжает наступление в Идлибе и некоторых районах провинций Алеппо и Латакия

Сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Отмечается, что поддерживаемые российской авиацией, правительственные силы продолжают наступление в провинции Идлиб и некоторых районах соседних провинций Алеппо и Латакия, начатое в декабре.

Сирийское агентство SANA заявило, что армейские подразделения продвигаются вперед вокруг Алеппо и уже захватили почти 30 населенных пунктов.

Напомним, на прошлой неделе силы Асада захватили контроль над стратегической автомагистрали М5, что'объединяет столицу Дамаск с городом Алеппо, бывшим экономическим центром страны.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в сирийской провинции Идлиб было сбит военный вертолет Ми-8 армии режима Асада. Вертолет был сбит вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля, когда он направлялся из Алеппо к линии фронта.

По данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступление на провинцию сил режима Асада.

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