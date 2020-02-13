Около миллиона сирийцев покинули Идлиб из-за наступления Асада

Фото: сирийские беженцы (flickr.com ihhinsaniyardimvakfi)

Подавляющее число беженцев - женщины и дети

Около миллиона сирийцев стали беженцами из-за наступления войск режима Башара Асада, поддерживаемых Россией, на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам высокого представителя Соединенных Штатов Америки в ООН Дэвида Свенсона, с 1 декабря сирийскую провинцию Идлиб покинули более 800 тысяч жителей. Подавляющее количество беженцев составляют женщины и дети.

Кроме того, в ближайшие дни ожидается новый поток тысяч сирийских беженцев в безопасные районы вблизи границы с Турцией, ведь "целые города и общины" спасаются от наступления правительственных сил, которых поддерживают российские военные.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал сирийского президента Асада и Кремль прекратить удары по мирным жителям провинции Идлиб. Маас подчеркнул, что Россия должна использовать свое влияние на Асада, чтобы прекратить наступление.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска, которых поддерживает Россия, в умышленных атак по мирному населению в сирийском Идлибе.

Кроме того, Турция пообещала сохранить военное присутствие в сирийской провинции Идлиб. Также Анкара планирует отвечать на любые действия, нарушающие нормы международного права.