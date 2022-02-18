Военный конфликт в Украине станет катастрофой, - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути решения спорных вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гутерриша на Мюнхенской конференции по безопасности.
В ходе выступления генсек ООН выразил обеспокоенность наращиванием Россией войск на границе с Украиной и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе. "Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это станет катастрофой", - добавил Гутерриш.
По его словам, единственный путь для разрешения ситуации - это дипломатия. Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, нужно решать путем переговоров. Он добавил, что наступило время для деэскалации.
Гутерриш призвал все стороны быть предельно осторожными в своих заявлениях. Они, добавил генсек, должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание.
Напомним, 17 февраля обострилась ситуация на Донбассе. В течение вчерашнего дня боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали населенные пункты Донецкой и Луганской областей.
Отметим, 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. По состоянию на 14:00 боевики 45 раз нарушили режим "тишины". Под огнем оказались более 20 населенных пунктов.