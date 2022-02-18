Військовий конфлікт в Україні стане катастрофою, - генсек ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гутерріша на Мюнхенській конференції з безпеки.

В ході виступу генсек ООН висловив стурбованість нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною і спекуляціями, що збільшилися, Про військовий конфлікт в Європі. "Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою", - додав Гутерріш.

За його словами, єдиний шлях для вирішення ситуації - це дипломатія. Всі питання, в тому числі самі нерозв'язні, потрібно вирішувати шляхом переговорів. Він додав, що настав час для деескалації.

Гутерріш закликав всі сторони бути гранично обережними у своїх заявах. Вони, додав генсек, повинні бути спрямовані на зниження напруженості, а не на її розпалювання.