Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном. Что сейчас происходит в городе
Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном в селе Чернобаевка. Российские военные начали убегать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.
"После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. Люди говорят, что они убегают. Это правда", - отметил Ким.
Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.
"Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и никогда в жизни не будут обстреливать Херсон. Возможно это они собираются обстрелять Херсон поэтому, пожалуйста, следите за новостями и перемещением",- добавил Ким.
Стоит добавить, что местные жители Херсона также подтверждают факт того, что российские оккупанты прибегли к бегству из города.
"Все! Рашисты бегут из Херсона! Военную базу наши только что разбили возле пгт Чернобаевка", - пишет житель Херсона.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 13 марта депутаты облсовета Херсонской области и городского совета Мелитополя приняли срочное обращение о том, что эти территории были и в дальнейшем будут суверенными территориями Украины.
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