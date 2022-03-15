ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном. Что сейчас происходит в городе

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 21:18
Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном. Что сейчас происходит в городе Фото: оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном в селе Чернобаевка. Российские военные начали убегать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.

"После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. Люди говорят, что они убегают. Это правда", - отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.

"Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и никогда в жизни не будут обстреливать Херсон. Возможно это они собираются обстрелять Херсон поэтому, пожалуйста, следите за новостями и перемещением",- добавил Ким.

Стоит добавить, что местные жители Херсона также подтверждают факт того, что российские оккупанты прибегли к бегству из города.

"Все! Рашисты бегут из Херсона! Военную базу наши только что разбили возле пгт Чернобаевка", - пишет житель Херсона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 13 марта депутаты облсовета Херсонской области и городского совета Мелитополя приняли срочное обращение о том, что эти территории были и в дальнейшем будут суверенными территориями Украины.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Херсонская область
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения