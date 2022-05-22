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Военные пенсионеры смогут получать деньги не только через Ощадбанк

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 15:16
Военные пенсионеры смогут получать деньги не только через Ощадбанк Фото: военные пенсионеры смогут выбирать банк для выплаты денег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада разрешила военным пенсионерам выбирать банк для выплаты денег. Раньше они могли получать пенсии только через Ощадбанк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7337, принятый Верховной радой 22 мая.

"Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии - пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей... в выборе учреждения банка, через которую выплачиваются пенсии", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас Ощадбанк является единственным банком, в котором военным пенсионерам открывают счета, на которые органы Пенсионного фонда Украины перечисляют пенсии для дальнейшей их выплаты.

Законом отменено ограничение для лиц, которые имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно получения пенсии исключительно через учреждения Ощадбанка по месту фактического проживания пенсионера.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированы пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

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