Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не тільки через Ощадбанк
Верховна рада дозволила військовим пенсіонерам обирати банк для виплати грошей. Раніше вони могли отримувати пенсії тільки через Ощадбанк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7337, ухвалений Верховною радою 22 травня.
"Метою проекту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії - пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей… у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Зараз Ощадбанк є єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.
Законом скасовано обмеження для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", щодо отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.
Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні були проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам. Завдяки цьому їх середній розмір перевищив 8500 гривень.
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