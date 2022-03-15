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Военные облигации на поддержку армии. Минфин привлек еще более 5 млрд гривен

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Украина, Вторник 15 марта 2022 19:32
Военные облигации на поддержку армии. Минфин привлек еще более 5 млрд гривен Фото: Минфин привлек еще более 5 млрд гривен на армию (УНИАН)
Автор: Ростислав Шаправский

Министерство финансов во вторник провело очередной выпуск военных облигаций со сроком обращения один год. По результатам аукциона в госбюджет было привлечено более 5,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты аукциона Минфина.

Все средства от размещения военных облигаций пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины. В правительстве ранее сообщили о планах разместить "военных" бумаг на суммы около 400 млрд гривен.

Как пояснили в Альфа-банке Украины, по результатам первых двух аукционов инвесторы приобрели облигаций на сумму более 14,6 млрд гривен, что свидетельствует об интересе международных инвесторов и вере в Украину.

"Это возможность поддержать нашу страну, которая живет в условиях войны, на обратной основе (11% годовых без комиссии для всех). Также за доллары США можно будет приобрести долларовые ОВГЗ с прогнозной доходностью 3,7% годовых", - отметили в банке.

Ряд банков и финансовых учреждений присоединились к продаже военных облигаций. Причем, как отметили в группе ICU, их компании не зарабатывают на торговле военными облигациями. Клиенты ICU, например, уже приобрели через онлайн-платформу ICU Trade военные ОВГЗ на сумму более 100 млн гривен, это учитывая сделки как юридических, так и физических лиц.

"Комиссии торговца и депозитарного учреждения для инвесторов в эти бумаги через ICU Trade отсутствуют. Наоборот, группа направила собственные средства на создание инфраструктуры для торговли военными ОВГЗ и призывает всех, кто имеет возможность инвестировать в эти бумаги, тем самым помогая своей стране", - пояснили в пресс-службе ICU.

ПриватБанк также открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Эту возможность имеют клиенты, которые готовы сделать взнос не менее 100 тысяч гривен.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, которая вдохновила весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом. Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам-первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена" – говорил ранее министр финансов Сергей Марченко.

Подробнее о том, как приобрести облигации – в объяснении Минфина.

Напомним, ранее Нацбанк упростил процедуру покупки военных облигаций в Украине.

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