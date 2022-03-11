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НБУ упростил покупку военных облигаций

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Украина, Пятница 11 марта 2022 13:58
НБУ упростил покупку военных облигаций Фото: НБУ упростил покупку военных облигаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для "военных облигаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона.

Напомним, что ранее Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения денежных средств в случае проведение банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, а также операций по зачислению средств благотворительной помощи.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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