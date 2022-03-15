Військові облігації на підтримку армії. Мінфін залучив ще понад 5 млрд гривень

Міністерство фінансів у вівторок провело черговий випуск військових облігацій зі строком обігу один рік. За результатом аукціону до держбюджету було залучено понад 5,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати аукціону Мінфіну.

Всі кошти від розміщення військових облігацій підуть на підтримку Збройних сил України. В уряді раніше повідомили про плани розмістити "військових" паперів на суми близько 400 млрд гривень.

Як пояснили у Альфа-Банк Україна, за результатами перших двох аукціонів інвестори придбали облігацій на суму понад 14,6 млрд гривень, що свідчить про інтерес міжнародних інвесторів та віру в Україну.

"Це можливість підтримати нашу країну, яка живе в умовах війни, на зворотній основі (11% річних без комісії для всіх). Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3,7% річних", - зазначили у банку.

Низка банків та фінансових установ приєднались до продажу військових облігацій. Причому, як відзначили у групі ICU, їхні компанії не заробляють на торгівлі військовими облігаціями. Клієнти ICU, наприклад, вже придбали через онлайн-платформу ICU Trade військові ОВДП на суму понад 100 млн гривень, це враховуючи угоди як юридичних, так й фізичних осіб.

"Комісії торговця та депозитарної установи для інвесторів в ці папери через ICU Trade відсутні. Навпаки, група направила власні кошти на створення інфраструктури для торгівлі військовими ОВДП і закликає всіх, хто має можливість, інвестувати в ці папери, тим самим допомагаючи своїй країні", - пояснили у прес-службі ICU.

ПриватБанк також відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Цю можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи" – говорив раніше міністр фінансів Сергій Марченко.

Детальніше про те, як придбати облігації – у поясненні Мінфіну.