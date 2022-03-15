ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військові облігації на підтримку армії. Мінфін залучив ще понад 5 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 березня 2022 19:32
Військові облігації на підтримку армії. Мінфін залучив ще понад 5 млрд гривень Фото: Мінфін залучив ще понад 5 млрд гривень на армію (УНІАН)
Автор: Ростислав Шаправський

Міністерство фінансів у вівторок провело черговий випуск військових облігацій зі строком обігу один рік. За результатом аукціону до держбюджету було залучено понад 5,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати аукціону Мінфіну.

Всі кошти від розміщення військових облігацій підуть на підтримку Збройних сил України. В уряді раніше повідомили про плани розмістити "військових" паперів на суми близько 400 млрд гривень.

Як пояснили у Альфа-Банк Україна, за результатами перших двох аукціонів інвестори придбали облігацій на суму понад 14,6 млрд гривень, що свідчить про інтерес міжнародних інвесторів та віру в Україну.

"Це можливість підтримати нашу країну, яка живе в умовах війни, на зворотній основі (11% річних без комісії для всіх). Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3,7% річних", - зазначили у банку.

Низка банків та фінансових установ приєднались до продажу військових облігацій. Причому, як відзначили у групі ICU, їхні компанії не заробляють на торгівлі військовими облігаціями. Клієнти ICU, наприклад, вже придбали через онлайн-платформу ICU Trade військові ОВДП на суму понад 100 млн гривень, це враховуючи угоди як юридичних, так й фізичних осіб.

"Комісії торговця та депозитарної установи для інвесторів в ці папери через ICU Trade відсутні. Навпаки, група направила власні кошти на створення інфраструктури для торгівлі військовими ОВДП і закликає всіх, хто має можливість, інвестувати в ці папери, тим самим допомагаючи своїй країні", - пояснили у прес-службі ICU.

ПриватБанк також відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Цю можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи" – говорив раніше міністр фінансів Сергій Марченко.

Детальніше про те, як придбати облігації – у поясненні Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Нацбанк спростив процедуру купівлі військових облігацій в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу