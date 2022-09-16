Военные облигации можно будет купить через "Дію": правительство утвердило постановление

Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит совершеннолетним гражданам Украины покупать военные облигации через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
По его словам, военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования Вооруженных сил Украины.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину наш бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.
"Сегодня на заседании правительства мы утвердили постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно приобрести военные облигации через "Дію"", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и купить их, чтобы поддержать обороноспособность Украины.
Напомним, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выкупит военные облигации Кабмина на 150 млн гривен.
В сентябре Нацбанк выкупил военные облигации правительства еще на 15 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .