ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

АРМА выкупит "военные облигации" правительства на 150 млн гривен

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 11:54
АРМА выкупит "военные облигации" правительства на 150 млн гривен Фото: военные облигации правительства на 150 млн гривен будут выкуплены АРМА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров согласовать приобретение Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) облигаций внутреннего государственного займа "военные облигации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 10 сентября 2022 г. № 795-р.

Согласно документу, за счет денежных средств в национальной валюте, размещенных на счетах АРМА, будет выкуплено "военных облигаций" на 152 млн гривен.

Напомним, с начала российского вторжения правительство размещает "военные облигации" для финансирования дефицита бюджета.

В сентябре Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 млрд гривен. С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 300 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходит от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходит от обороны в наступление