Військові облігації можна буде придбати через "Дію": уряд затвердив постанову

За його словами, військові облігації стали одним із важливих інструментів фінансування Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України наш бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень.

"Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію"", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.