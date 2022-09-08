Военные обезвредили дрейфующую мину в Одесской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.

Дрейфующая противокорабельная мина была обнаружена силами обороны Украины. Специальным подразделением ВМС ВС Украины взрывной снаряд был успешно обезврежен.

Ранее сообщалось, что жители Одессы вечером 21 августа слышали громкий взрыв. Его причиной стал контролированный подрыв второй за день дрейфующей якорной мины.

Напомним, что ранее 21 августа в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Также стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

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