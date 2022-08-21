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В Одессе был слышен взрыв: в ОВА назвали причину

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 21 августа 2022 18:59
В Одессе был слышен взрыв: в ОВА назвали причину Фото: в Одессе обезврежена дрейфующая мина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жители Одессы вечером 21 августа могли слышать взрыв. Его причиной стал контролированный подрыв дрейфующей якорной мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Боеприпас был уничтожен силами специального подразделения ВМС ВСУ. Стоит отметить, что это уже вторая за день мина, которая была уничтожена в акватории Одесской области.

Напомним, что сегодня в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Ранее стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Также мы писали, что в болгарском курортном городе Царево дети во время ловли рапанов нашли в море мину. После определения типа найденного боеприпаса, мина была уничтожена.

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