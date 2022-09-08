RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові знешкодили дрейфуючу міну в Одеській області

Фото: військові знешкодили дрейфуючу міну в Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вдень 8 серпня знищили в акваторії Одеської області дрейфуючу морську міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

Дрейфуюча протикорабельна міна була виявлена силами оборони України. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України вибуховий снаряд був успішно знешкоджений.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси ввечері 21 серпня чули гучний вибух. Його причиною став контрольований підрив другої за день дрейфуючої якірної міни.

Нагадаємо, що раніше 21 серпня в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Також стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВторгнення Росії до УкраїниВМС України