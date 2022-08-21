Военные в Ираке ликвидировали шестерых боевиков ИГИЛ

Вооруженные силы Ирака нанесли авиудар по укрытию боевиков группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). В результате атаки 6 террористов были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Операцию провели 20 августа в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.

Отмечается, что среди ликвидированных боевиков - лидер ИГИЛ в этой провинции Абу Марьям аль-Кахтани. Он был причастен к многочисленным убийствам и похищениям силовиков и гражданских лиц.

К слову, в течение последних нескольких месяцев военнослужащие Ирака провели ряд операций против экстремистов, чтобы подавить их активизацию.