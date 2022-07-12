США ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии, - Reuters
Американские военные убили лидера террористической организации ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявили два американских чиновника.
Издание отмечает, что чиновники отказались раскрывать подробности убийства лидера ИГИЛ.
При этом в Reuters подчеркнули, что ликвидация помешает попыткам ИГИЛ реорганизоваться в партизанскую группировку после потери управления над большой частью территорий.
Напомним, еще в феврале этого года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ. Контртеррористическая операция была проведена на северо-западе Сирии.
Также мы писали, что у сикхского храма в столице Афганистана произошел теракт. В результате нападения по меньшей мере два человека и семеро получили ранения. За подрыв автомобиля в Кабуле взяли на себя ответственность боевики из ИГИЛ.
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