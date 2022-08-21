Військові в Іраку ліквідували шістьох бойовиків ІДІЛ

Збройні сили Іраку завдали авіудару по укриттю бойовиків угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Унаслідок атаки 6 терористів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Операцію провели 20 серпня у провінції Салах-ед-Дін на північ від Багдада.

Зазначається, що серед ліквідованих бойовиків - лідер ІДІЛ у цій провінції Абу Мар'ям аль-Кахтані. Він був причетний до численних убивств і викрадень силовиків та цивільних осіб.

До слова, протягом останніх декількох місяців військовослужбовці Іраку провели низку операцій проти екстремістів, щоб придушити їхню активізацію.