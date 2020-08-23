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В военной форме и с автоматом: в сети показали вооруженного сына Лукашенко

Автор: РБК-Украина

На Николае Лукашенко надета экипировка от производителей из стран НАТО

Сына действующего президента Беларуси Александра Лукашенко 15-летнего Николая вооружили автоматом и обеспечили дорогой экипировкой. На нем экипировка от производителей из стран НАТО.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live, опубликовавший скриншот, на котором запечатлен сын Лукашенко в военной форме.

"Да, это действительно 15-летний Николай Лукашенко, младший сын окончательно обезумевшего диктатора. Лукашенко не доверяет даже своей собственной службе безопасности, если вооружает даже своего сына-подростка. К слову, на Коле весьма дорогая кастомная экипировка от производителей из стран НАТО", - говорится в сообщении.

Также рассмотреть Николая можно на последних секундах видеозаписи в Telegram-канале TUT.BY , сделанной непосредственно в вертолете, а также во дворе Дворца независимости в Минске.

Ранее в сети появилось предположении о том, что Лукашенко вооружил своего сына во время эвакуации с президентского дворца.

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Напомним, ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в бронежилете и с автоматом на вертолете прибыл во Дворец Независимости в Минске, который является его администрацией.

Отметим, что сегодня в Беларуси возобновились массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сотни тысяч протестующих сначала собрались на площади Независимости, а затем колонной отправились к администрации Лукашенко. Силовики перекрыли дорогу, ведущую ко Дворцу Независимости.

Минобороны Беларуси пригрозило протестующим применением силы со стороны армии, если они будут нарушать общественный порядок вблизи военных монументов.

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