У військовій формі і з автоматом: в мережі показали озброєного сина Лукашенка

Сина чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка 15-річного Миколи озброїли автоматом і забезпечили дорогою екіпіровкою. На ньому екіпірування від виробників з країн НАТО.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, який опублікував скріншот, на якому зображений син Лукашенка у військовій формі.

"Так, це дійсно 15-річний Микола Лукашенко, молодший син остаточно збожеволілого диктатора. Лукашенко не довіряє навіть своій власній службі безпеки, якщо озброює навіть свого сина-підлітка. До речі, на Колі дуже дороге кастомне екіпірування від виробників з країн НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також розгледіти Миколу можна на останніх секундах відеозапису в Telegram-каналі TUT.BY, зробленого безпосередньо в вертольоті, а також у дворі Палацу незалежності в Мінську.

Раніше в мережі з'явилося припущення про те, що Лукашенко озброїв свого сина під час евакуації з президентського палацу.

Нагадаємо, раніше чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко у бронежилеті і з автоматом вертольотом прибув в Палац Незалежності у Мінську, який є його адміністрацією.

Зазначимо, що сьогодні у Білорусі поновилися масові акції протесту проти діючого президента Олександра Лукашенка. У Мінську сотні тисяч протестувальників спочатку зібралися на площі Незалежності, а потім колоною вирушили до адміністрації Лукашенка. Силовики перекрили дорогу, яка веде до Палацу Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Білорусі пригрозило протестувальникам застосуванням сили з боку армії, якщо вони порушуватимуть громадський порядок поблизу військових монументів.