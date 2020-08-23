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Минобороны Беларуси пригрозило применить армию против протестующих

Беларусь, Воскресенье 23 августа 2020 14:38
Минобороны Беларуси пригрозило применить армию против протестующих
Фото: демонстрант (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Армия возьмет под охрану памятники и мемориалы

В воскресенье, 23 августа, Министерство обороны Беларуси заявило, что может привлечь армию для разгона демонстрантов. Кроме этого, полиция страны также готовится к разгону протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Как отмечается, армия возьмет под охрану памятники и мемориалы, возле которых должны собираться участники акций протеста.

"Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану", - говорится в сообщении.

Демонстрантов предупредили, что в случае "нарушения спокойствия и порядка" они будут иметь дело с армией.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицей, а с армией", - говорится в сообщении.

Отметим, министерство внутренних дел Беларуси также готовится к акциям, которые граждане страны намерены провести: милиция называет эти мероприятия "несанкционированными" и предупреждает об ответственности.

Напомним, сегодня в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси": на улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований.

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