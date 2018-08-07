Военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право, - Могерини

Евросоюз заявил о твердой поддержке суверенитета Грузии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства. Об этом сказано в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном во вторник.

В частности, в коммюнике отмечается, что сегодня исполняется десятая годовщина конфликта между Россией и Грузией.

Указано, что приверженность ЕС мирному урегулированию конфликта в Грузии остается такой же сильной, как и прежде. Европейский союз вновь заявил о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года, при посредничестве ЕС", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС подтвердили обязательство участвовать в усилиях по стабилизации и урегулированию конфликтов в Грузии, в том числе путем продолжения своих обязательств в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях, усилий Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах миссии наблюдателей Европейского союза.

В Евросоюзе поприветствовали пакет предложений грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему". Проект "может принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и мобильности".

Также в заявлении подчеркивается, что за эти десять лет Грузия укрепила свои демократические институты и провела реформы в области верховенства закона. В частности, страна, как отметила Могерини, развила процветающую экономику и стала важным направлением прямых иностранных инвестиций и туризма.

"Взаимодействие ЕС с Грузией - это подлинное партнерство, основанное на политической ассоциации и экономической интеграции, а также на крепкой дружбе между нашими народами", - подытожила Могерини.

Напомним, как писало РБК-Украина, украинский МИД требует от Российской Федерации (РФ) прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.

Во время пресс-конференции в Варшаве министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы.