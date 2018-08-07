Військова присутність РФ в Абхазії і Південній Осетії порушує міжнародне право, - Могеріні

Євросоюз заявив про тверду підтримку суверенітету Грузії

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що військова присутність Росії у Абхазії і Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання. Про це сказано в комюніке верховного представника ЄС із закордонних справ, опублікованому у вівторок.

Зокрема, в комюніке зазначається, що сьогодні виповнюється десята річниця конфлікту між Росією і Грузією.

Зазначено, що прихильність ЄС мирного врегулювання конфлікту в Грузії залишається такою ж сильною, як і раніше. Європейський союз знову заявив про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"На жаль, російська військова присутність як в Абхазії, так і в Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання, прийняті Росією відповідно до угоди від 12 серпня 2008 року, за посередництва ЄС", - зазначається у заяві.

Крім того, в ЄС підтвердили зобов'язання брати участь у зусиллях по стабілізації і врегулюванню конфліктів у Грузії, в тому числі шляхом продовження своїх зобов'язань у якості співголови в Женевських дискусіях, зусиль Спеціального представника ЄС та постійної присутності на місцях місії спостерігачів Європейського союзу.

В Євросоюзі привітали пакет пропозицій грузинського уряду "Крок до кращого майбутнього". Проект "може принести користь громадянам, які проживають по обидва боки адміністративних кордонів, шляхом сприяння торгівлі, освіті та мобільності".

Також у заяві підкреслюється, що за ці десять років Грузія зміцнила свої демократичні інститути і провела реформи в області верховенства закону. Зокрема, країна, як зазначила Федеріка Могеріні, розвинула процвітаючу економіку і стала важливим напрямком прямих іноземних інвестицій і туризму.

"Взаємодія ЄС з Грузією - це справжнє партнерство, засноване на політичній асоціації та економічній інтеграції, а також на міцній дружбі між нашими народами", - підсумувала Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, українське МЗС вимагає від Російської Федерації (РФ) припинити окупацію території Грузії, яка триває вже 10 років.

Під час прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.