Глава МИД Латвии заявил, что Украина и Грузия борются за безопасность Европы

Ринкевич сказал, что сейчас Украина и Грузия отстаивают не только свою, но и "нашу" безопасность

Во время пресс-конференции в Варшаве, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы. Об этом сообщает Польское Радио.

Он заявил, что сейчас Украина и Грузия отстаивают не только свою территориальною целостность, но и "нашу" независимость и безопасность.

"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - заявил глава МИД Латвии.

С его слов, Европейский союз 10 лет назад сделал большую ошибку в связи агрессией РФ против Грузии. Он добавил, что "очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены".

Также Ринкевич заявил, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО.

Напомним, дипломаты Польши, стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности. Визит дипломатов связан с 10-летием российской агрессии против Грузии.