Глава МИД Латвии заявил, что Украина и Грузия борются за безопасность Европы

Новости Политика 07.08.2018 - 04:58
Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com latvianmfa)
Фото: Эдгар Ринкевич (flickr.com latvianmfa)

Ринкевич сказал, что сейчас Украина и Грузия отстаивают не только свою, но и "нашу" безопасность

Во время пресс-конференции в Варшаве, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы. Об этом сообщает Польское Радио

Он заявил, что сейчас Украина и Грузия отстаивают не только свою территориальною целостность, но и "нашу" независимость и безопасность.

 

"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", - заявил глава МИД Латвии.

С его слов, Европейский союз 10 лет назад сделал большую ошибку в связи агрессией РФ против Грузии. Он добавил, что  "очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены".

Также Ринкевич заявил, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы Грузия и Украина стали членами НАТО.

Напомним, дипломаты Польши, стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности. Визит дипломатов связан с 10-летием российской агрессии против Грузии.

Украина требует от РФ прекратить 10-летнюю оккупацию Грузии Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт", - Медведев
Теги:  Грузия,  Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС