Украина требует от РФ прекратить 10-летнюю оккупацию Грузии

Украина призвала международное сообщество содействовать деоккупации Абхазии и Цхинвальського региона

Украина требует у Российской Федерации (РФ) прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины в понедельник, 6 августа.

В частности, отмечается, что Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Также Украина подтверждает поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

"Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что Россия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях. Также Украина призвала РФ немедленно обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций.

"Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всего международного сообщества продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 5 августа, в десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации с визитом солидарности в страны отправились дипломаты Польши, стран Балтии и Украины. По информации МИД Польши, эта встреча напомнит о визите поддержки Грузии, организованным 12 августа 2008 года президентом Польши Лехом Качинским. Тогда в этом визите приняли участие президенты Эстонии, Литвы, Украины и премьер Латвии.