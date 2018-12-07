Военное положение не влияет на процесс декларирования, - НАПК

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Военные не освобождаются от подачи деклараций в связи с особым правовым режимом

Несмотря на военное положение в ряде регионов Украины, военнослужащие и другие субъекты декларирования должны своевременно подавать декларации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Сообщается, что введение военного положения сроком на 30 суток на части территории Украины не влияет на обязанность и порядок представления деклараций военнослужащими и другими субъектами.

"Обращаем внимание, что военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава в разделе 2.1 "Информация о субъекте декларирования" не указывают сведения о месте работы (прохождения службы) или место будущей работы (прохождения службы), занимаемую должность", - добавили в НАПК.

Напомним, ранее общественный совет при НАПК призвал Верховную раду принять закон для запуска автоматизированной системы проверки деклараций до февраля.

Отметим, НАПК нашло уголовные нарушения в декларациях нардепа Сергея Мельничука. Он не задекларировал корпоративные права на 1 млн гривен.