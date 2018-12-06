Общественный совет при НАПК призвал ВР запустить автоматическую проверку деклараций

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Запуск системы блокируется тем, что Рада не приняла законопроект №7276

Общественный совет при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) призывает Верховную раду принять закон для запуска автоматизированной системы проверки деклараций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз НАПК.

Сообщается, что общественный совет при НАПК призывает парламент и правительство приложить все усилия, чтобы модуль автоматизированной системы проверки деклараций начал работу не позднее февраля 2019 года. В совете отметили, что система прошла тестирование, а также утверждены правила логического и арифметического контроля.

"Получена возможность автоматизированного обмена данными с 12 из 16 реестров и баз данных", - говорится в сообщении.

В то же время начало работы модуля блокируется на законодательном уровне, в частности, парламент не принял законопроект №7276.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК разоблачило 7 чиновников в намеренном непредставлении деклараций.