Воєнний стан не впливає на процес декларування, - НАЗК

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Військові не звільняються від подання декларацій у зв'язку з особливим правовим режимом

Незважаючи на воєнний стан у ряді регіонів України, військовослужбовці та інші суб'єкти декларування повинні своєчасно подавати декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК).

Повідомляється, що введення воєнного стану строком на 30 діб на території України не впливає на обов'язок та порядок подання декларацій військовослужбовцями та іншими суб'єктами.

"Звертаємо увагу, що військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" не вказують відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, раніше громадська рада при НАЗК закликала Верховну раду прийняти закон для запуску автоматизованої системи перевірки декларацій до лютого.

Зазначимо, НАЗК знайшло кримінальні порушення в деклараціях нардепа Сергія Мельничука. Він не задекларував корпоративні права на 1 млн гривень.