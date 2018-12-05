НАПК нашло уголовные нарушения в декларациях нардепа Мельничука

Фото: Сергей Мельничук (facebook com/Alexandr2013)

Также выявлены нарушения в декларациях чиновника прокуратуры Киевской области

Национальный агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок выявило криминальные нарушения в декларациях народного депутата Сергея Мельничука и прокурора Киевской областной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, установлено, что внефракционный нардеп Мельничук в декларациях за 2015 и 2016 годы не указал корпоративные права, которые имеет в двух хозяйственных обществах. Установлено, что общий размер прав в финансовом эквиваленте составляет более 1 млн гривен.

Нарушения выявлены также в декларациях прокурора прокуратуры Киевской области, который является работником отдела управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей, Чуйкова Вадима Сергеевича.

В его декларации за 2016 год не была указана стоимость приобретенных им в 2014 году мотоцикла Harley-Davidson и в 2016 году автомобиля BMW 525D. Также прокурор не задекларировал доход от продажи другого авто и не отметил корпоративные права жены.

"В целом в декларации прокурора установлено недостоверные сведения на сумму 2 млн 356 тыс. 617 гривен", - добавили в НАПК.

Напомним, НАПК в ноябре зафиксировало 240 нарушений антикоррупционного законодательства.