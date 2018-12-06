В Госдепе прокомментировали военное положение в Украине

Фото: Курт Волкер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал введение военное положение в десяти областях Украины

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал введение военного положение в десяти областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер, отвечая на вопрос о правильности военного положения, сказал: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате - на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил".

"Я думаю, что важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения как долгосрочного решения", - заявил он.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу относительно введения военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться согласно Конституции - 31 марта 2019 года. По словам главы государства, военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.