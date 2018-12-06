ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Госдепе прокомментировали военное положение в Украине

Новости » Политика    06.12.2018 - 13:27
В Госдепе прокомментировали военное положение в Украине
Фото: Курт Волкер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал введение военное положение в десяти областях Украины

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал введение военного положение в десяти областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер, отвечая на вопрос о правильности военного положения, сказал: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате - на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил".

"Я думаю, что важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения как долгосрочного решения", - заявил он.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу относительно введения военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться согласно Конституции - 31 марта 2019 года. По словам главы государства, военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.

Волкер в ближайшие две недели посетит Украину Порошенко: десантники ВСУ передислоцируются на границу с Россией
Новости Украины военное положениеКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь