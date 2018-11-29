Военное положение: в Сумской ОГА сообщили о введенных ограничениях

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В Сумской области запретили охоту в приграничных районах

Из-за военного положения в Сумской области ввели запрет на охоту в приграничных районах и продажу алкогольных напитков людям в военной форме и правоохранителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 0542.ua.

Как сообщается, о введенных ограничениях сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко после заседания Совета обороны области.

В частности, будут осуществляться усиленные меры по охране госграницы. Так, в области вводится запрет без документов находиться в пограничной зоне. Кроме того, запрещается аэро-видео-фотосъемка без согласования с соответствующими службами и воинскими частями.

"Мы требуем от органов местного самоуправления принять меры по созданию наконец системы видеонаблюдения в городах и районах области", - заявил он.

Кроме того, запрещаются сельскохозяйственные работы на территории 1 км от границы с 18:00 до 6:00 без разрешений от пограничников. Также по решению Совета обороны области, будет введен запрет на охоту в приграничных районах.

"Кроме того, с 30 ноября по 1 декабря мы вводим частичное ограничение продажи алкогольных напитков - с 23:00 до 6:00, запрет продажи алкогольных напитков людям в военной форме и правоохранителям", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях, в частности, и в Сумской области до 26 декабря введено военное положение. По словам президента Украины Петра Порошенко, он не собирается продлевать военное положение.

Он также заявлял, что решение о введении военного положения было принято не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы иметь возможность защитить украинского воина, не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной агрессии РФ.