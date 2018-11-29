Военний стан: в Сумській ОДА повідомили про введені обмеження

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У Сумській області заборонили полювання в прикордонних районах

Через воєнний стан в Сумській області ввели заборону на полювання в прикордонних районах та продаж алкогольних напоїв людям у військовій формі і правоохоронцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 0542.ua.

Як повідомляється, про введені обмеження повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко після засідання Ради оборони області.

Зокрема, будуть здійснюватися посилені заходи з охорони держкордону. Так, в області вводиться заборона без документів перебувати у прикордонній зоні. Крім того, забороняється аеро-відео-фотозйомка без погодження з відповідними службами і військовими частинами.

"Ми вимагаємо від органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо створення нарешті системи відеоспостереження в містах і районах області", - заявив він.

Крім того, забороняються сільськогосподарські роботи на території 1 км від кордону з 18:00 до 6:00 без дозволів від прикордонників. Також за рішенням Ради оборони області, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах.

"Крім того, з 30 листопада по 1 грудня ми вводимо часткове обмеження продажу алкогольних напоїв - з 23:00 до 6:00, заборону продажу алкогольних напоїв людям у військовій формі і правоохоронцям", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях, зокрема, у Сумській області до 26 грудня введено воєнний стан. За словами президента України Петра Порошенка, він не збирається продовжувати воєнний стан.

Він також заявляв, що рішення про введення воєнного стану було прийнято не для того, щоб атакувати, а для того, щоб мати можливість захистити українського воїна, не втрачати ні хвилини у випадку відкритої повномасштабної наземної агресії РФ.