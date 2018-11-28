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Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение

Новости » Политика    28.11.2018 - 16:53
Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Военное положение введено в 10 областях Украины до 26 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря. Об этом он сказал в ходе визита в Черниговскую область.

По словам Порошенко, решение о введении военного положения было принято не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы иметь возможность защитить украинского воина, не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной агрессии РФ.

"Это лишь превентивные меры. Если сейчас шаги Украины и международная реакция остановят агрессора, и через 30 дней военное положение истечет и закончится, я его продлевать не собираюсь и ни одно ограничение конституционных прав и свобод применено не будет", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, сегодня, 28 ноября 2018 года, вступил в силу. 

Как писало РБК-Украина, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганскую, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.

По словам Порошенко, военное положение никак не повлияет на жизнь обычных украинцев.

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