В условиях военного положения доступ населения в медучреждения не изменится

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Медпомощи гражданскому населению будут предоставлять без изменений

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в условиях военного положения остаются неизменными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ульяны Супрун.

"Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными. Кроме того, Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны Украины приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь (https://goo.gl/aH1ZPS). Он гарантирует своевременное лечение защитников, в частности — в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Так, в каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовы предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу.

"По потребности учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки военных и правоохранителей", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что текст нового закона о введении военного положения в Украине опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предполагается утвердить указ президента о введении военного положения, которым в Украине с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением названного особого правового режима.