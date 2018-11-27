Военное положение: Парубий прокомментировал возможность объявления мобилизации

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Объявить мобилизацию может президент отдельным указом

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий оценил возможность объявления о начале мобилизации в связи с введением в Украине военного положения. Об этом он сказал в ходе брифинга во вторник, 27 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Парубия, закон о военном положении предусматривает возможность начала мобилизации, однако это решение принимает президент.

"Конечно мы расширили полномочия президента и разрешили ему в течение 30 дней, в случае необходимости, объявить мобилизацию. И это может быть осуществлено его указом", - уточнил председатель Рады.

Напомним, Андрей Парубий в ходе брифинга отметил, что военное положение в части областей Украины начнет действовать с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой. "Хотя в указе отмечено 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован", - сказал Парубий.

Добавим, что военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.