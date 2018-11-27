Воєнний стан: Парубій прокоментував можливість оголошення мобілізації

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Оголосити мобілізацію може президент окремим указом

Голова Верховної ради України Андрій Парубій оцінив можливість оголошення про початок мобілізації у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Про це він сказав у ході брифінгу у вівторок, 27 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Парубія, закон про воєнний стан передбачає можливість початку мобілізації, проте це рішення ухвалює президент.

"Так звичайно ми розширили повноваження президента і дозволили йому протягом 30 днів у разі необхідності оголосити мобілізацію. І це може бути здійснено його указом", - уточнив голова Ради.

Нагадаємо, Андрій Парубій у ході брифінгу зазначив, що воєнний стан в частині областей України розпочне діяти з моменту вступу в силу закону, прийнятого Верховною радою. "Хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований", - сказав Парубій.

Додамо, що воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.