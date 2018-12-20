Военное положение негативно сказалось на туристическом потоке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В связи с военным положением спрос на туры просел на 30-40%

Военное положение, введенное в 10 регионах Украины 25 ноября, негативно сказалось на туристическом потоке. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новогодний тур: куда поедут отдыхать украинцы на праздники".

В частности, по словам директора сети турагентств "Поехали с нами" Олега Кулика, в этом году в начале декабря спрос на туры на новогодне-рождественские праздники просел примерно на 30-40% по сравнению с продажами в ноябре.

"Это касается туров по всем направлениям. Снижение спроса вызвано опасениями со стороны наших граждан из-за введения военного положения", - объясняет он.

В то же время он предположил, что до конца месяца спрос на туры все-таки активизируется, однако часть населения все равно не сможет выехать за границу. Особенно те украинцы, которым запрещено или нежелательно покидать Украину во время военного положения.

Кроме того, не смогут воспользоваться услугами украинских туристических компаний граждане России, которым после введения военного положения запрещен въезд в Украину - мужчинам от 16 до 60 лет.

"Не секрет, что многие россияне ездили через Украину на отдых в Египет, куда сейчас не летают российские авиакомпании. Кроме того, не рискуют вылететь на отдых заграницу граждане России, которые по тем или иным причинам сейчас на законных основаниях проживают в Украине, например, с супругами-гражданами Украины. Есть риск того, что на обратном пути таких россиян не пустят в страну", - добавил Кулик.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО и президент будут принимать решение по возможному продлению запрета на въезд россиян в Украину.

Отметим, накануне на переговорах в Минске Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения.