Воєнний стан негативно позначився на туристичному потоці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У зв'язку з воєнним станом попит на тури просів на 30-40%

Воєнний стан, введений у 10 регіонах України 25 листопада, негативно позначився на туристичному потоці. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новорічний тур: куди поїдуть відпочивати українці на свята".

Зокрема, за словами директора мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олега Кулика, цього року на початку грудня попит на тури на новорічно-різдвяні свята просів приблизно на 30-40% порівняно з продажами в листопаді.

"Це стосується турів по всім напрямкам. Зниження попиту викликане побоюваннями з боку наших громадян через введення воєнного стану", - пояснює він.

У той же час він припустив, що до кінця місяця попит на тури все-таки активізується, однак частина населення все одно не зможе виїхати за кордон. Особливо ті українці, яким заборонено або небажано залишати Україну під час воєнного стану.

Крім того, не зможуть скористатися послугами українських туристичних компаній громадяни Росії, яким після введення воєнного стану заборонено в'їзд до України - чоловіків від 16 до 60 років.

"Не секрет, що багато росіян їздили через Україну на відпочинок до Єгипта, куди зараз не літають російські авіакомпанії. Крім того, не ризикують вилетіти на відпочинок за кордон громадяни Росії, які з тих чи інших причин зараз на законних підставах проживають в Україні, наприклад, з дружинами-громадянами України. Є ризик того, що на зворотному шляху таких росіян не пустять до країни", - додав Кулик.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО і президент будуть приймати рішення щодо можливого продовження заборони на в'їзд росіян до України.

Відзначимо, напередодні на переговорах у Мінську Україна виступила за перемир'я на Донбасі після закінчення дії воєнного стану.