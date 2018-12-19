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Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения

Новости » Политика    19.12.2018 - 16:49
Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Дату начала перемирия должны согласовать 27 декабря

ОБСЕ и Украина предложили объявить перемирие на Донбассе после окончания режима военного положения на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

Она отметила, что в случае отсутствия провокаций со стороны РФ и прекращения Россией актов агрессии, Украина предлагает установить постоянный режим тишины на Донбассе к новогодним и рождественским праздникам.

"27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию безопасности и окончательную дату перемирия", - сообщила Геращенко.

Также она отметила, что это будет 18 попытка перемирия на Донбассе, если 27 декабря, во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины.

Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения

Отметим, военное положение в Украине действует до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что сегодня на переговорах контактной группы в Минске представители оккупированного Донбасса предложили объявить перемирие с 22 декабря.

Напомним, Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерация готова блокировать любой прогресс в Минске. В частности, ее представители в очередной раз заблокировали создание механизма по поиску пропавших без вести. Свою позицию они аргументируют тем, что РФ - "не участник конфликта" и потому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов к такой трехсторонней группы.

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