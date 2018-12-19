Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Решение об ограничении въезда будет принимать СНБО и президент

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, будут ли ограничивать въезд для россиян после прекращения военного положения. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на интервью Турчинова "BBC News Украина".

Турчинов заявил, что не исключает, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продолжены уже в обычных условиях после прекращения военного положения.

Секретарь СНБО добавил, что на данный момент решение относительно блокирования въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. Благодаря чему, значительно облегчена работа контрразведки и правоохранительных органов, поскольку сейчас блокируется попадание из России агентуры и диверсионных групп.

"То, как агрессивно ведет себя Россия, не выполняя требование не только Украины, а и всего цивилизованного мира относительно освобождения наших военнопленных, возвращения захваченных плавсредств - все это дает нам основания продолжить отдельные меры в отношении российской стороны, в частности, и ограничения въезда. Но, безусловно, это решение будет принимать СНБО и президент", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Как писало РБК-Украина, с 26 ноября в 10 украинских областях (Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская) было введено военное положение до 26 декабря.