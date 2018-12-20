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Школьникам, которые долгое время болеют, позволили учиться в больнице

Новости » Общество    20.12.2018 - 07:38
Школьникам, которые долгое время болеют, позволили учиться в больнице
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Больница должна предоставить разрешение и обеспечить помещение, где дети будут учиться во время лечения

В Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться в больницах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.

По ее словам, Минздрав совместно с Министерством образования и науки Украины разработало положение, чтобы школьники, которые проходят лечение в условиях стационара, могли учиться по школьной программе.

"Главные условия - желание ребенка учиться, согласие родителей и разрешение от врача. Для того, чтобы начать обучение, родители или законные представители ребенка должны написать заявление", - сообщила Супрун.

По ее словам, занятия и их продолжительность будет спланировано в зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача. Уроки будут идти по школьной программе, учащиеся будут получать оценки и сдавать аттестацию.

"Начать обучение в условиях стационара можно будет уже с 2019 года, когда все областные больницы подпишут соглашения о сотрудничестве с местными учреждениями общего среднего образования. По желанию присоединиться к программе обучения в больницах могут и районные медучреждения", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что руководство медучреждения должно обеспечить помещение для классной комнаты, создать надлежащие условия для занятий и определить координатора образовательного процесса.

"Контролем качества образования будет заниматься директор соответствующей школы. Директор будет определять координатора образовательного процесса от школы. Он будет следить за наличием учебников, образовательных ресурсов и сервисов, расписанием занятий и тому подобное", - пояснила Супрун.

По ее словам, определено, что в одном школьном классе в больнице будут заниматься от 5 до 12 учеников. Кроме того, правительство предусмотрело на внедрение такого механизма 12 млн гривен.

Напомним, ранее в Міністерсстві образования сообщали, что для создания условий обучения детей, которые долгое время находятся в больницах, разработан проект положения, который должен урегулировать этот вопрос. Проект был готов в августе 2018 года.

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