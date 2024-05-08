Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: нові терміни

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану, а також №11235 про продовження строку загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Як голосували нардепи

Рішення про продовження дії воєнного стану в країні підтримали - 339 депутатів.

За продовження мобілізації проголосували - 336 нардепів.

Зазначимо, що далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент Володимир Зеленський.

Фото: голосування нардепів (t.me/yzheleznyak)

Воєнний стан

Воєнний стан введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація "воєнного стану" визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Мобілізація

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.