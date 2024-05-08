Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Это уже одиннадцатое продление с начала полномасштабной войны.

Как голосовали нардепы

Решение о продлении действия военного положения в стране поддержали - 339 депутатов.

За продление мобилизации проголосовали - 336 нардепов.

Отметим, что далее, согласно процедуре, документы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Фото: голосование нардепов (t.me/yzheleznyak)

Военное положение

Военное положение введено в Украине еще с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам власти (военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления) полномочий, необходимые для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Впрочем, военное положение не следует путать с состоянием войны. Регламентация "военного положения" определяется национальным законодательством, тогда как "состояние войны" регулируется международным правом. Объявление войны, в соответствии с международным правом, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества.

Мобилизация

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призвать на службу могут военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.