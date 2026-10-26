Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать: нові терміни

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти 16182 і 16183 відповідно.

Згідно з документами, дію особливого правового режиму та мобілізаційних заходів пропонується продовжити ще на 90 діб - до 28 січня 2027 року.

Ініціативи вже передано на розгляд профільних комітетів та ВР. Після позитивного голосування народних депутатів це стане вже 21-м рішенням про продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Що треба знати про мобілізацію та воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який запроваджується для забезпечення оборони країни, захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від агресора.

Загальна мобілізація передбачає переведення економіки, органів влади та військових структур на функціонування в умовах особливого періоду.

Хто підлягає призову: військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання.

Чоловіки від 18 до 25 років підлягають мобілізації лише у виняткових, визначених законом випадках, або можуть приєднатися до лав ЗСУ добровільно за контрактом.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, залучаються до служби або робіт з оборони виключно за власним бажанням.