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Я хочу зберегти армію чисельністю 800 тисяч військових, - Зеленський

21:15 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Я хочу зберегти армію чисельністю 800 тисяч військових, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Чисельність Збройних сил України важливо зберегти на рівні 800 тисяч військових, щоб гарантувати повну безпеку країни. Однак вона може бути іншою, якщо Україна стане членом НАТО.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур.

За словами глави держави, він не обговорює і не буде обговорювати чисельність української армії ні з російською стороною, ні з американською.

На цьому тлі Зеленський нагадав, що йдеться про питання винятково внутрішнього характеру.

"Якщо у мене достатньо фінансів, я хочу зберегти армію 800 тисяч людей. Якщо ми в НАТО - кількість може бути 800 тис і менше", - пояснив президент.

Як пояснив Зеленський, питання полягав в тому, хто готовий і буде фінансувати Збройні сили України.

"І це моє питання з НАТО", - підсумував глава держави.

До речі, раніше Зеленський припустив, чому Путін захотів відновити переговори з Україною.

Також він розповів, про що наразі команда президента США Дональда Трампа хоче домовитися з Кремлем.

Окрім того, дізнайтеся усі головні тези з інтерв'ю Зеленського про "червоні лінії" та мирні переговори.

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