Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать: коли проголосує Рада

Воєнний стан в Україні знову продовжать на 90 днів. Це також стосується і загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

"На наступному пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації", - повідомив він.

Відповідно воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Проте до цього Рада нацбезпеки та оборони має ухвалити відповідні укази, а президент - внести до парламенту відповідні законопроєкти.