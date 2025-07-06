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Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать: коли проголосує Рада

Київ, Неділя 06 липня 2025 08:43
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Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать: коли проголосує Рада Фото: Рада 16-й раз проголосує за проголосує за продовження воєнного стану і мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Воєнний стан в Україні знову продовжать на 90 днів. Це також стосується і загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

"На наступному пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації", - повідомив він.

Відповідно воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Проте до цього Рада нацбезпеки та оборони має ухвалити відповідні укази, а президент - внести до парламенту відповідні законопроєкти.

Воєнний стан

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні діє воєнний стан та мобілізація.

Востаннє Рада голосувала за продовження воєнного стану і мобілізації 16 квітня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 18 квітня.

Тобто воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Варто додати, що під час воєнного стану заборонено проводити вибори. Керівництво України наголошувало, що вибори будуть проведені після завершення війни.

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